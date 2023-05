Voici la liste des magasins ouverts en ce jour férié de l’Ascension

C’est une belle journée qui s’annonce en ce 18 mai où l’on fête l’Ascension. La météo semble être au rendez-vous et la plupart d’entre vous allez pouvoir profiter pleinement de ce jour férié. Mais pour ce faire, il est possible que vous deviez passer par un magasin afin de faire des petites courses. On fait le point sur ce qui reste ouvert.