Voici les supermarchés qui ouvriront les dimanches 24 et 31 décembre

Colruyt ouvrira bien ses supermarchés les dimanches 24 et 31, de 8h30 à 13h00, ainsi que les systèmes Collect&Go et les magasins Okay. Les Bio-Planet seront accessibles de 9h à 13h00. Egalement au sein du groupe, les magasins Spar sont de toute façon ouverts le dimanche, avec des horaires variables.

Même cas de figure chez C arrefour qui ne possède plus que des hypermarchés. Ceux-ci seront accessibles de 8h à 16h00 le 24 et de 8h à 17h00 le 31. Presque tous les Carrefour Express et Carrefour Market qui sont exploités par des partenaires via un système de franchise sont ouverts chaque dimanche.