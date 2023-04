CONCOURS: Gagne tes places pour assister à la Fifty Session du 25 avril avec Zonmai et Angie !

Zonmai est une artiste française de 21 ans, basée à Bruxelles. Active depuis 3 ans sur SoundCloud, elle s'est imposée sur la scène française, notamment grâce à sa collaboration avec le label Bleu Music. Elle utilise ses influences rap, chanson française, rage, hyperpop et plug pour créer ses morceaux et son univers. Vous retrouverez toutes ces influences dans son premier EP "Cool Kiss" sorti le 16 décembre dernier.

Soul et égotrip, Angie fait partie de cette génération d'artistes où les bad bitches expriment leurs sentiments et où s'ouvrir rime avec confiance en soi. L'artiste bretonne de 22 ans jongle avec le R&B, le rap et l'afropop avec assurance. Son deuxième projet « L'amoroso » est sorti le 14 avril 2023 ! Angie assurera les premières parties de Ben PLG, Kalash Criminel, Médine et Meryl, ainsi que les iNOUÏS du Printemps de Bourges 2023.