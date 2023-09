CONCOURS : Gagne tes places pour la Fifty Session du 2 octobre avec Charlotte Cardin et Porcelain ID !

La prochaine Fifty Session mettra à l’honneur la chanteuse et compositrice canadienne pop/électro/jazz Charlotte Cardin et la chanteuse et compositrice poétique Porcelain ID !

Connue pour son style musical distinctif qui marie avec aisance sa voix éthérée à des éléments électroniques et à des influences avant-gardistes de la soul. Elle demeure une force captivante dans l'univers musical canadien, repoussant constamment les frontières de la créativité et de l'innovation.

Sous le pseudonyme PORCELAIN ID, Hubert Tuyishime crée depuis 2020 des chansons exceptionnelles. L’artiste d’origine rwandaise et résidant à Anvers a rapidement développé un style unique et identifiable, caractérisé par une voix brute et émotionnelle. Hubert navigue aisément entre le néerlandais et l'anglais, et ses paroles abordent des thèmes personnels tels que l'identité, le genre et le racisme.