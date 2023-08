CONCOURS : Tente de gagner tes places pour Voodoo Village

Depuis plus de cinq années, Voodoo Village propose un oasis musical underground, un lieu où les individus peuvent se rassembler et danser en compagnie de leurs proches. Chaque année, le festival se déroule à proximité du château de Grimbergen en Belgique. L'emplacement, qui combine champs et forêt, est parfait pour le festival qui réunit certaines des meilleures performances de musique électronique. À Voodoo Village, l'unique objectif est de savourer l'instant et célébrer la musique avec une communauté bienveillante.