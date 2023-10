CONCOURS : Gagne tes places pour la Fifty Session du 25 octobre avec Louis Culture et Zéphir !

Le rappeur, producteur et DJ ayant grandi dans le sud de Londres explore divers genres de musique britannique tels que la house, le UK garage, le hip-hop et plus encore. Encore au début de sa carrière, il s’est fait connaître sur la scène underground londonienne en plein essor à travers de nombreux albums. Son premier projet, "Smile Soundsystem," mettait en avant sa curiosité pour la musique dance, tandis que son nouveau projet, "When Life Presents Obstacle," se penche sur des thèmes plus profonds et personnels. La nouvelle superstar du rap londonien passera d'abord par la scène des Fifty Session en exclusivité avant de présenter son nouveau projet au Botanique le 25 avril 2024.