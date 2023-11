CONCOURS : Gagne tes places pour la Fifty Session du 5 décembre avec Vacra et Dréa Dury !

Le rappeur français Vacra fait beaucoup de bruit sur les réseaux, notamment avec son titre "Tika Taka" qui a été un vrai phénomène et single d'or ! Il y a eu pas de mal de questions sur son identité avec sa voix très androgyne. Avec tout l'engouement autour de lui et son premier album "Galatée" il a peu à peu dévoilé son visage. Son dernier single "XOXO" nous fait découvrir des rythmiques solaires et un refrain entêtant.