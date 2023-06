CONCOURS: Gagne tes places pour Couleur Café

Couleur Café s’installera pour une nouvelle édition dans le Parc d’Osseghem à côté de l’emblématique Atomium à Bruxelles les 23, 24 et 25 juin prochains. Au programme, un melting-pot de genres musicaux allant du hip-hop, du reggae, de l’afro, du RnB jusqu’au soul et au jazz en passant par le funk ou encore le dub. Depuis plus de 30 ans, l’événement attire des milliers de personnes aux horizons divers, un grand nombre d’artistes confirmés et émergeants ainsi que de remarquables DJs. Couleur Café offre bien plus qu’une simple expérience de festival; il propose aux festivaliers une immersion complète dans une ambiance multiculturelle, avec des décors hauts en couleur et une grande diversité de sons.