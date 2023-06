CONCOURS : Tente de gagner tes places pour le concert de KISS

KISS - le groupe américain de hard rock qu’on ne présente plus - prolonge sa tournée mondiale « END OF THE ROAD » et ajoute de nouvelles dates, dont une en Belgique. Le 13 juin 2023, ils interpréteront toute une série de tubes qui ont fait leur succès lors d’un concert-spectacle au Palais 12, à Bruxelles.

KISS est considéré comme l’un des plus grands groupes de hard rock, connu pour ses prestations scéniques légendaires avec effets pyrotechniques, explosions, pluies de confettis et bien entendu maquillage extravagant : sa principale marque de fabrique. Avec plus de 150 millions d’albums vendus à travers le monde et des hymnes incontournables tels que "I Was Made For Lovin’ You”, "Detroit Rock City” ou encore "Rock and Roll All Nite”.