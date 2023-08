CONCOURS : Tente de gagner tes places pour le concert de Ruel

À seulement 14 ans, Ruel, un artiste originaire de Londres et élevé à Sydney, est devenu une icône de la musique avec plus de 2 milliards de streams mondiaux, 2 millions d'abonnés sur Instagram et 5 disques de platine. Il a marqué l'industrie en remportant des prix tels que le Breakthrough Artist aux ARIA Awards et en se produisant à guichet fermé à l'opéra de Sydney. Ruel a collaboré avec des noms influents comme Elton John et Zane Lowe, et partagé la scène avec Khalid et Shawn Mendes.