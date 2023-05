CONCOURS : Tente de gagner tes places pour Maggie Lindemann

Après avoir franchi la barre du milliard de streams avec des tubes comme « Knocking On Your Heart » et « Pretty Girl », Maggie a opéré en 2020 un virage musical pour intégrer davantage ses influences et inspirations musicales et inciter une génération de jeunes femmes à explorer leur propre voix. Maggie entend bien se jouer des obstacles auxquels se heurtent les femmes dans le monde de la musique et créer des morceaux qui lui parlent plutôt que ce qui fait plaisir aux responsables des labels. A 24 ans, Maggie nous révèle sa propre sa voix en tant que songwriter, injectant une solide dose de vulnérabilité et d’honnêteté dans son nouveau projet qui lève le voile sur ses angoisses, ses obsessions et son sentiment d’insécurité. Sa nouvelle série de titres qui figurent sur son premier album, SUCKERPUNCH, reprend les choses là où PARANOIA (sorti en 2021 et totalisant plus de 200 millions de streams ) les avait laissées — avec une Maggie qui s’est résolument proclamée fer de lance d’un mouvement de toute une génération déterminée à s’affranchir des frontières et des attentes de la société à l’égard des femmes.