CONCOURS : Tentez de gagner deux tickets pour le CORE Festival

CORE Festival est un festival boutique de deux jours à Bruxelles. C’est une collaboration entre Tomorrowland et Rock Wercher, Après une première édition réussie, les deux festivals unissent à nouveau leurs forces pour la deuxième édition du CORE Festival. En 2023, les festivaliers seront plongés dans une expérience totale engageante de musique, d’art et de nature avec une programmation éclectique de genres variés et plus de 40 artistes.