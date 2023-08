500 passagers évacués, inondation à Times Square et seul dans le futur: voici l’actu de ce 30 août au matin

L’évacuation de 500 passagers d’un train en direction d’Amsterdam, une inondation spectaculaire dans un métro new-yorkais et un homme qui prétend vivre seul dans le futur. Chaque jour, Metro te propose un condensé de l’actu. En bref, il s’est passé quoi ce mercredi matin ? On fait le point !

En Belgique: 500 voyageurs évacués d’un train en direction d’Amsterdam

Le train à grande vitesse reliant Bruxelles à Amsterdam est resté bloqué depuis 19h mardi, à hauteur de Merksem (province d’Anvers). Voici ce qu’on sait.

Dans le monde: inondation spectaculaire de la station de métro la plus célèbre de New York (vidéos)

La station de métro la plus connue et la plus fréquentée de New York, Times Square, a été la proie mardi à l’aube d’une inondation spectaculaire provoquée par la rupture d’une canalisation dans cette mégapole aux infrastructures vieillissantes. Voir les vidéos.

En vrai: pourquoi l’avion est-il moins cher que le train ?

En Europe, le train est en moyenne deux fois plus cher que l’avion. D’après Greenpeace, sur certaines lignes, le train est même30 fois plus cher que l’avion! C’est pourtant le moyen de transport qui doit nous mener vers un avenir durable. Comment se fait-il dès lors que voyager en train reste aussi cher et voyager en avion aussi bon marché ? Explications.

Côté Wtf: vidéos à l’appui, il affirme vivre seul au monde dans le futur

Suivi par plus de 8 millions de personnes sur TikTok, un Espagnol affirme être le dernier survivant sur Terre et vivre en 2027. Les vidéos sont bluffantes. On te montre.

Côté Films & Séries: neuf films à ne pas louper à la Mostra de Venise

Venise se prépare pour dix jours d’avant-premières exclusives malgré la grève des acteurs hollywoodiens, empêchant ceux-ci de venir promouvoir leurs nouveaux films au plus vieux festival de cinéma au monde. Un véritable comble médiatique pour l’événement souvent décrit comme le ‘tremplin vers les Oscars’. Mais le monde du strass et des paillettes ne s’arrête pas aux USA, et le programme regorge de pépites très attendues. Suivez le guide !