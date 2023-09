Mauvaise nouvelle sur le rail, des nouveaux arrivants au zoo, Dumbledore décédé: voici l’actu de ce 28 septembre

Aucun train SNCB entre Tournai et Saint-Ghislain pour un long moment… La famille s’agrandit au zoo, découvrez les images de ces deux adorables nouveaux singes-lions. L’acteur Michael Gambon, alias Dumbledore dans «Harry Potter», est décédé. Chaque jour, Metro te propose un condensé de l’actu. En bref, il s’est passé quoi ce jeudi aprèm? On fait le point!

On The Move: Aucun train SNCB entre Tournai et Saint-Ghislain pour un long moment

Aucun train ne pourra circuler entre Tournai et Saint-Ghislain du 28 octobre au 5 novembre et ce, dans les deux sens, informe jeudi la SNCB. Durant cette période, la liaison sera assurée par des navettes de bus à bord desquels les tickets SNCB seront admis. On vous explique.

News Bel: La famille s’agrandit au zoo, deux adorables nouveaux singes-lions sont nés

Deux nouveaux singes-lions ou tamarins lions sont nés au zoo de Planckendael, annonce jeudi le parc animalier malinois. Les jumeaux se portent bien et sont entourés par leurs parents ainsi que par trois frères et sœurs.

News Monde: Les coups durs s’enchaînent pour Ryanair

Ryanair annonce jeudi une réduction du nombre de vols pour l’hiver prochain en raison de retards de livraison des avions Boeing. La compagnie aérienne supprimera notamment trois avions de sa flotte à l’aéroport de Charleroi.

Médias: L’acteur Michael Gambon, alias Dumbledore dans «Harry Potter», est décédé

L’acteur britannique Michael Gambon, célèbre pour son personnage de Dumbledore dans «Harry Potter», est mort à l’âge de 82 ans.

Lifestyle: Voici les 3 moments de votre vie où vous êtes le plus susceptible de rompre

L’amour dure trois ans selon certains. Si c’est impossible à prouver et que d’ailleurs de nombreux couples prouvent le contraire, une chose est certaine: les couples sont mis à l’épreuve tout au long de la relation. Selon une experte, il existerait même trois moments en particulier qui pourraient faire voler en éclats un couple.