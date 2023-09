Mauvaise nouvelle sur le rail: aucun train SNCB entre Tournai et Saint-Ghislain pour un long moment…

La cause de cette adaptation du service est un «vaste chantier de modernisation des infrastructures ferroviaires de la ligne 78» qui a débuté en juin dernier, explique la SNCB. «Les équipes d’Infrabel procèderont au remplacement et à l’entretien d’aiguillages présentant des signes de vétusté. Ces travaux permettront donc de garantir un trafic plus fiable et plus fluide», assure-t-elle.