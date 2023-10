Nouveaux pensionnaires à Pairi Daiza, plaque mal orthographiée et Aurélie Van Daelen en tenue sexy: voici toute l’actu de ce 6 octobre

En Belgique: bonne nouvelle à Pairi Daiza: le parc animalier accueille deux nouveaux pensionnaires (photos)

Deux adorables petits diables de Tasmanie ont élu résidence au parc Pairi Daiza situé dans le Hainaut. Seulement six autres zoos européens ont la chance de pouvoir compter des membres de cette espèce animale parmi eux. En savoir plus?

En vrai: pourquoi ces bactéries qui prolifèrent inquiètent les experts?

Avec le réchauffement climatique, de plus en plus de bactéries carnivores prolifèrent ces dernières années. Aux États-Unis, la situation est telle qu’un avertissement a été envoyé à tous les médecins et responsables de santé publique. C’est quoi une bactérie mangeuse de chair? Que risque-t-on? Metro te dit tout.