Pourquoi ces bactéries qui prolifèrent inquiètent les experts?

Une bactérie mangeuse de chair, c’est quoi?

Une « bactérie mangeuse de chair » désigne certaines bactéries pathogènes qui peuvent causer des infections graves, y compris des infections de la peau et des tissus mous. Ces bactéries ont la capacité de détruire les tissus corporels , y compris la peau, les muscles et d’autres tissus conjonctifs.

Est-ce grave?

Les infections nécrosantes sont souvent graves et peuvent se propager rapidement si elles ne sont pas traitées rapidement. Elles peuvent provoquer des symptômes tels que douleur intense, rougeur, enflure, formation de cloques remplies de liquide, et parfois la nécrose (mort des tissus). Ces infections sont relativement rares, mais elles nécessitent une attention médicale immédiate. Dans certains cas, elles peuvent conduire à des amputations .

Pourquoi en parle-t-on maintenant?

Parce qu’un nouveau type de bactérie, le Vibrio vulnificus , est en train de proliférer actuellement aux États-Unis . On ne recense «que» 150 à 200 infections cette année, mais ce nombre est en forte augmentation et le taux de mortalité est élevé, puisque 20% des malades n’y survivent pas.

On retrouve généralement ces bactéries dans l’eau chaude, qu’elle soit salée ou saumâtre. Pendant l’été, elle infecte donc de nombreux baigneurs et pêcheurs , mais aussi des coquillages et crustacés . Cette bactérie est l’une des principales causes de décès associés à la consommation de fruits de mer aux États-Unis.

Un lien avec le réchauffement climatique?

Oui, puisque Vibrio vulnificus est présent dans les eaux chaudes du monde entier. Comme la planète se réchauffe et les étendues d’eau aussi, cette bactérie gagne du terrain. A titre d’exemple, une étude a conclu que le nombre d’infections a été multiplié par huit entre 1988 et 2018 sur la côte est des États-Unis. Qui plus est, le changement climatique augmente le nombre d’ouragans et de tempêtes, et il a été constaté qu’il y avait un pic d’infections par des bactéries mangeuses de chair lors de ces phénomènes météorologiques.