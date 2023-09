C’est quoi la Shigella, cette bactérie qui se propage en Belgique?

A la mi-septembre, des cas de contaminations à la Shigella ont été détectés dans un établissement de Beernem. En Belgique, généralement, on recense 400 personnes qui souffrent d’une infection confirmée à la Shigella, mais principalement des personnes ayant voyagé à l’étranger. La shigellose, la maladie que provoque la bactérie, serait à l’origine de 80 millions de diarrhées sanglantes et de 700.000 décès dans le monde, selon l’OMS.

C’est quoi exactement, la Shigella?

La Shigella est un genre de bactéries responsables d’infections intestinales chez l’homme. Ces infections sont généralement caractérisées par des symptômes tels que la diarrhée, la fièvre, les crampes abdominales et parfois des nausées et des vomissements. Cette bactérie est, par ailleurs, de plus en plus résistante aux antibiotiques. Ce pathogène ne se retrouve que chez l’être humain, contrairement, par exemple, à certaines salmonelles.

Comment se transmet-elle?

La transmission de la Shigella se fait généralement par voie fécale-orale, ce qui signifie que la bactérie se propage lorsque des matières fécales contaminées entrent en contact avec la bouche, souvent par l’ingestion d’eau ou d’aliments contaminés. Les conditions insalubres, le manque d’hygiène personnelle et le surpeuplement sont des facteurs de risque pour que ce genre de choses arrive.

Dans le cas de Beernem, l’Afsca explique que plusieurs personnes ont présenté des symptômes après avoir mangé dans le restaurant, ce qui a provoqué au moins un cas de shigellose confirmée. Il est probable que cela provienne d’un aliment ou d’un objet qui a été touché par la bactérie.

Rare en Belgique?

Plutôt, oui. La bactérie est généralement plus présente dans les pays en voie de développement. «Chez nous on ne voit pratiquement pas d’infections de Shigella, sauf venant de personnes qui ont voyagé ou visité leur famille dans les pays plus touchés par la bactérie», explique l’infectiologue bien connu chez nous Yves Van Laethem.

Comment l’éviter?

Il est important de maintenir de bonnes pratiques d’hygiène, telles que le lavage fréquent des mains avec du savon et de l’eau, pour prévenir la transmission de la Shigella. En outre, la cuisson appropriée des aliments, la consommation d’eau potable et l’éviction des contacts avec des personnes infectées sont des mesures préventives importantes. Si vous présentez des symptômes de shigellose, consultez un professionnel de la santé pour un diagnostic et un traitement appropriés.