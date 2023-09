Des scientifiques ont découvert un mystérieux virus au fond de l’océan: «C’est un mangeur de bactéries»

Connaissez-vous la fosse des Mariannes, cet endroit situé à 11.000 mètres de profondeur dans l’océan Pacifique, entre l’Indonésie et le Japon? Cet endroit intéresse beaucoup les scientifiques car il abrite une multitude de créatures étranges et merveilleuses. Cette fosse est aussi le foyer de milliards de résidents microscopiques, les bactéries. Et c’est à leur propos que les experts ont récemment fait une découverte.