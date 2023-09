Se débarrasser des araignées, Angèle, la hausse des prix de l’essence: voici l’actu de ce 22 septembre

Lifesytle: Cinq conseils pour se débarrasser des araignées sans les tuer

Il n’est pas rare de voir des araignées dans sa maison fin septembre. Et pour cause, dès l’arrivé de l’automne, elles rentrent, cherchant de la nourriture et un abri. Que tu sois arachnophobe ou simplement craintif, voici nos cinq astuces pour les éloigner sans pour autant les tuer.