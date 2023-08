Un ver dans le cerveau, la terre tremble en France, la disparition de la signature: voici l’actu de ce 29 août

WTF: Un ver qui parasite les serpents découvert dans le cerveau d’une Australienne

Un ver rond, qui parasite généralement les serpents, a été découvert pour la première fois sur un être humain, extrait «vivant et se tortillant» du cerveau d’une Australienne lors d’une intervention chirurgicale, ont annoncé mardi des médecins australiens. On t’explique.

News Monde: Un séisme de magnitude 4,6 enregistré dans les Pyrénées

En vrai: La signature manuscrite va-t-elle disparaître?

Chaque adulte en a une pour signer les documents officiels: une signature. Elle est pourtant de moins en moins utilisée et pourrait peut-être un jour disparaître. Décryptage.

Look Up: Près de 2.500 points de recharge installés en Wallonie d’ici 2026

On The Move: Voici pourquoi le compteur affiche des vitesses inatteignables avec ta voiture

La Kia Picanto et la Volkswagen Up par exemple ont des indicateurs de vitesse montant jusqu’à 220 km/h, soit une vitesse inatteignable avec une telle voiture. Mais pourquoi les constructeurs indiquent-ils ces vitesses sur le cadran, sachant pertinemment qu’elles sont fantaisistes? On t’explique.