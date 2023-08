Voici pourquoi le compteur affiche des vitesses inatteignables avec ta voiture

Sur l’autoroute, la vitesse est limitée à 120km/h . Pourtant, le compteur de vitesse de certaines voitures monte jusqu’à plus de 200km/h. En plus d’être illégale , cette vitesse n’est aussi pas techniquement atteignable pour certaines voitures. Dès lors, pourquoi les indiquer ? Metro a trouvé l’explication.

Rendre les vitesses plus lisibles

Selon CNN, les constructeurs automobiles affichent ces vitesses élevées pour une raison de lisibilité. Ils cherchent en effet à placer les vitesses les plus couramment utilisées à des endroits clés du cadran. Ils placent ainsi les 100 et 130 km/h au centre, en haut, un endroit stratégique car central et facilement lisible. Ils répartissent ensuite les chiffres symétriquement de part et d’autre sur le cadran, indiquant donc des vitesses totalement inatteignables.