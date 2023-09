Une incroyable découverte, l’interview de Georges Gilkinet, un anticernes miracle: voici l’actu de ce 15 septembre

WTF: Incroyable découverte en Australie, la police retrouve des trésors antiques volés

Des détectives italiens spécialistes de l’art ont découvert des trésors antiques volés dans les collections d’une université australienne, et pensent qu’un des artefacts a été sorti clandestinement du pays sous des pâtes, a annoncé vendredi l’institution.

On The Move: Des gares vont-elles disparaître? Le ministre Gilkinet répond à Metro!

En marge de la Semaine de la Mobilité, le ministre fédéral de la Mobilité Georges Gilkinet a accordé un entretien exclusif à Metro. L’occasion de faire le point sur la situation actuelle à la SNCB, et surtout sur ce qui attend les voyageurs et les navetteurs dans les prochains mois et les prochaines années.