Votre chat doit-il aussi devenir vegan?

Des chercheurs se sont intéressés à l’impact d’un régime végétalien sur les chats. Et les résultats sont surprenants!

Des chercheurs britanniques et allemands ont voulu déterminer si la théorie selon laquelle manger végétarien est bon pour la santé s’applique aux chats. Pour ce faire, ils ont interrogé 1.369 maîtres sur l’alimentation et l’état de santé de leur matou sur une période d’un an. Seuls 9% d’entre eux faisaient suivre un régime végétalien à leur petit compagnon; le reste les nourrissait avec de la viande.

Les chats vegan en meilleure santé?

Cette analyse a permis de montrer que les chats «vegan» allaient moins souvent chez le vétérinaire que ceux qui suivent une alimentation plus conventionnelle. Ils avaient également tendance à prendre moins de médicaments que leurs compagnons carnassiers. Et ce, même s’ils avaient un certain âge ou étaient castrés. En effet, les chats stérilisés doivent suivre un régime adapté pour ne pas prendre de l’embonpoint et éviter la formation de calculs urinaires.

Les scientifiques ont également examiné la prévalence de 22 troubles de santé propres aux chats chez les carnassiers et les végétaliens. Ils ont constaté que 37% des félins suivant un régime végétalien souffraient d’au moins un de ces troubles, contre 42% pour ceux nourris à la viande. Sur cette vingtaine de pathologies, 15 étaient plus fréquentes chez les chats adoptant une alimentation traditionnelle, et sept chez les chats mangeant des végétaux.

Des résultats à prendre avec des pincettes

Ces résultats ont permis aux universitaires de conclure que les chats végétaliens sont généralement en meilleure santé que leurs homologues mangeant des protéines animales. «Cette tendance générale était claire et cohérente», écrivent les chercheurs dans leur étude, parue dans la revue PLOS One. Toutefois, ces conclusions sont à prendre avec précaution étant donné qu’il est difficile de savoir si les chats suivent réellement un régime 100% carnassier ou 100% vegan. De plus, elles reposent sur les déclarations de leurs maîtres, ce qui ne garantit pas leur fiabilité.

Quoiqu’il en soit, cette étude est en adéquation avec de précédents travaux montrant les vertus d’une alimentation végétalienne pour les chats. Les propriétaires souhaitant faire suivre un tel régime à leur matou peuvent consulter un vétérinaire pour s’assurer qu’il réponde bien à tous les besoins nutritionnels de leur petit compagnon.

