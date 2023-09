Une mystérieuse maladie, un changement avec le permis, une plaque de super-héros: voici l’actu de ce 19 septembre

News Monde: Une mystérieuse maladie inquiète en Afrique

Sept personnes sont mortes dimanche dans un village du centre de la Côte d’Ivoire proche de Bouaké, où cinquante-neuf autres ont été hospitalisées en raison d’une maladie d’origine encore inconnue, ont déclaré lundi à l’AFP des sources hospitalière et locale.

On The Move: Gros changement avec votre permis de conduire dès aujourd’hui

C’est rare, mais quand ça arrive, on ne crache pas dessus! Dès aujourd’hui, il y a du changement avec votre permis de conduire, et il est positif. L’application BelDrive, qui a été lancée en automne l’année dernière, sera désormais étendue aux permis provisoires M12 et M36.