Gros changement avec votre permis de conduire dès aujourd’hui: «C’est un gain de temps!»

«Un gain de temps»

Par le passé, il était possible de le faire pour les permis provisoires 18 mois. Désormais, on pourra également le faire pour les permis M12 et M36, soit ceux valables pour des durées de 12 et 36 mois. «C’est un gain de temps et de déplacement, puisque le demandeur ne doit plus se déplacer qu’une seule fois dans sa commune pour obtenir son permis de conduire», souligne Charlotte Van den Branden, porte-parole du SPF Mobilité et Transport.