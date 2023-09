Taille du pénis: les Belges sont-ils moins bien équipés que le reste du monde?

Les Belges devraient-ils complexer lorsqu’ils comparent la taille de leur pénis avec celle du reste du monde? Si l’on se fie au site WorldData, qui est spécialisé en données statistiques, on ne s’en sort pas trop mal. En effet, la Belgique occupe la 30e place à travers le monde, avec une moyenne en érection à 14,77cm .

Que dit le reste du classement?

En tête, on retrouve l’Équateur, avec un pénis moyen en érection à 17,76cm. Viennent ensuite le Cameroun (16,67cm) et la Bolivie (16,51cm). En dernières positions, ce sont des pays asiatiques que l’on retrouve avec le Cambodge (10,04cm), la Birmanie (10,70cm) et les Philippines (10,85cm).