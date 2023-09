Une nouvelle grève de Ryanair, le retour du Covid et un jeu de mot bien trouvé : voici l’actu de ce 7 septembre

Les pilotes de Ryanair annoncent une nouvelle grève, l’OMS tire la sonnette d’alarme concernant la Covid-19 et un conducteur de BMW qui a de l’humour. Chaque jour, Metro te propose un condensé de l’actu. En bref, il s’est passé quoi ce jeudi matin? On fait le point!

News : Nouvelle grève de Ryanair

C’est la quatrième grève en deux mois : les pilotes de Ryanair basés en Belgique se croiseront à nouveau les bras les jeudi 14 et vendredi 15 septembre. Plus d’info ici.

News : Un enfant de 9 ans maîtrisé par la police dans une école primaire

Un enfant de 9 ans a été maîtrisé par la police ce mardi dans une école primaire du Hainaut. La scène a été filmée par la maman qui a décidé de porter plainte.

En vrai : L’OMS tire la sonnette d’alarme sur la Covid-19

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) s’est inquiétée mercredi de «tendances préoccupantes» concernant la Covid-19 à l’approche de l’hiver dans l’hémisphère nord, appelant à amplifier la vaccination et la surveillance du virus.

On the Move : Une taxe de mise en circulation plus élevée

Le parlement wallon a adopté mercredi, lors de sa première réunion plénière après les vacances d’été, le projet de décret réformant la taxe de mise en circulation au sud du pays. On vous explique.

WTF : Ce conducteur fait un jeu de mot avec sa plaque

En Belgique, vous n’êtes pas sans savoir que nous pouvons personnaliser notre plaque, tant qu’elle respecte certaines règles et que vous déboursez la somme de 1.000€. Ce propriétaire d’une BMW a décidé de jouer avec le modèle de sa voiture pour faire un jeu de mot avec sa plaque, ce qui devrait faire sourire tous les fans de BMW.