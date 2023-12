Alcool au volant: pourquoi les taux diffèrent-ils d’une personne à l’autre?

Un test grandeur nature

Un test a été mené par l’institut Vias en collaboration avec Sudinfo. Six personnes aux profils différents (trois hommes et trois femmes) ont bu quatre verres de vin rouge (14º) en mangeant. Après deux verres, la limite de consommation (0,5 g/l) avait été atteinte chez presque tous les participants. Le taux d’alcool est rapidement monté. Mais au fur et à mesure qu’ils mangeaient, la consommation de vin s’est espacée et le taux s’est stabilisé. Par contre, au bout du 4e verre, les taux ont explosé, atteignant entre 0,61 et 0,77 g/l, bien au-dessus donc de la limite autorisée. Seul un participant a vu son taux rester à 0,44 g/l.