«Aller au restaurant pour 50€? Pas possible»: pourquoi les propos de ce chef belge font polémique?

Le nom de Peter Goossens ne vous dit peut-être rien, mais il s’agit du parrain de la gastronomie belge. Ce chef triplement étoilé s’est livré dans les colonnes de «Het Laatste Nieuws», estimant qu’il n’était plus possible de trouver un restaurant en Belgique pour moins de 120€ par personne. Des propos excessifs?

Peter Goossens, c’est une pointure de la gastronomie belge. Triplement étoilé par Michelin, il dirige «La Rigue», une brasserie qui se trouve à Knokke et qui s’adresse à une clientèle très select. Récemment piqué par certains reproches quant à ses tarifs, le chef s’est exprimé dans les colonnes de «Het Laatste Nieuws».

Impossible de manger à 50€ par tête?

Celui-ci estime que payer 120 à 150 euros par personne pour un repas en brasserie n’est pas quelque chose de choquant: « A ‘La Rigue’, vous payez en moyenne 120 à 150 euros par personne. Ce ne sont pas des prix de restaurant étoilé, mais des prix de brasserie aujourd’hui. Les gens l’oublient, mais aller au restaurant pour cinquante euros? Ce n’est pas possible, c’est une époque révolue. Soit on choisit de venir s’asseoir dans un cadre fantastique et de payer un peu plus cher, soit on choisit de s’asseoir sur le talus sur une chaise en plastique sous une bâche en plastique.»

À lire aussi Ce restaurant bruxellois gastronomique va vous en mettre plein les papilles

Bien entendu, les propos du chef sont à remettre dans leur contexte, et celui-ci évoque des restaurants qui proposent des produits et un cadre qualitatifs… Et sa réflexion pose tout de même un peu question, puisque de nombreux établissements aussi présents dans le guide Michelin et, donc, qualitatifs, ne coûtent pas 120 euros par personne.

Plusieurs réactions

Toujours dans les colonnes de «Het Laatste Nieuws», Matthias Decaluwe, qui est directeur général de l’Horeca flamand, a réagi aux propos du parrain de la gastronomie belge: « La fixation des prix est une conséquence des choix faits par les propriétaires. Si vous travaillez avec des produits de qualité, si vous êtes dans un cadre exclusif, si vous avez beaucoup de personnel, vos coûts seront naturellement plus élevés.»

À lire aussi Ces deux restaurants belges sont parmi les meilleurs restaurants végétaux au monde

Du côté de Cession de commerce, un cabinet de conseil spécialisé dans l’Horeca, on déplore de tels propos: «Si le parcours de ce parrain de la gastronomie belge force le respect, non, désolé, cet argument ne tient pas la route dans la pratique, et dans une Belgique où l’on mange bien un peu partout, et à des tarifs bien moindres. Son nouvel établissement LA RIGUE à Knokke confirme ses propos, mais soyons clairs: il n’est pas la norme, même si l’on y mange très bien. Et d’aucuns le qualifient d’ailleurs d’exagérément cher, même si le décor riche vaut à lui seul le déplacement et que le travail accompli dans l’assiette nécessite un travail acharné.»