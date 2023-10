Comment rester informé tout en évitant les infos trop anxiogènes?

On ne va pas se mentir: les temps sont durs. Entre l’attentat bruxellois qui a tué deux supporters suédois, les menaces d’alertes à la bombe qui apparaissent ici et là et la guerre qui a éclaté entre Israël et le Hamas, l’angoisse monte et il y a de quoi. Pour vous aider, on vous partage quelques astuces pour préserver votre santé mentale, tout en vous tenant au courant de l’actualité.

Votre téléphone vibre en continu à vos côtés. Les notifications défilent, plus sombres et alarmantes les unes que les autres et vous avez l’impression de perdre pied face au stress qui vous gagne? On vous comprend. Heureusement il existe quelques techniques pour parvenir à se freiner notre anxiété (tout en parvenant à rester connecté).

Faites un break

Promis, personne ne vous en voudra et, a priori, le monde ne va pas (totalement) s’effondrer durant votre absence. Alors sans culpabilité aucune, quand vous sentez que c’est «trop», et bien… coupez tout. Déconnectez-vous, allez-vous faire une petite tasse de thé ou de café, faites un câlin à votre animal de compagnie ou à un de vos proches et prenez le temps de respirer. Si votre anxiété subsiste, le meilleur moyen de la faire disparaître est de bouger. Installez-vous au sol pour pratiquer un peu de yoga ou d’exercice de méditation. Allez courir ou baladez-vous dans le parc près de chez vous si vous aimez être en extérieur. Ou encore mettez votre musique préférée et dansez dans votre salon. Bougez votre corps pour que votre cerveau cesse de s’enliser dans des pensées stressantes. Et si le sport n’est pas votre truc, vous pouvez aussi discuter de vos craintes avec vos amis si elles sont trop lourdes à porter ou les coucher sur papier pour vous en délivrer. Faites ce qui vous fait du bien.

Limitez les images

Si vous n’en pouvez plus de voir apparaître des vidéos horribles ou des images qui resteront gravées à tout jamais dans vos cauchemars, trouvez d’autres sources ou modifiez les paramètres pour ne pas y avoir accès. Vous n’avez pas besoin d’une image atroce pour comprendre l’information qu’on tente de vous transmettre et ne pas regarder ne signifie pas que vous êtes moins «investi» qu’un autre.

Sélectionnez le contenu

Dites non à la propagande et à toute autre forme de désinformation. À la place, ayez uniquement recours à des sources fiables, en d’autres termes: ne passez pas tout votre temps sur les réseaux sociaux. Si vous pouvez tout à fait les consulter de temps à autre, n’hésitez surtout pas à apparier ce flux d’informations (parfois non vérifiées) avec des sources sûres (passez par exemple par Google News). Une autre astuce? Privilégiez les articles longs et détaillés (preuve qu’une recherche en profondeur a été fournie derrière) aux petites mises à jour constantes qui bien souvent risquant d’amplifier votre anxiété par les infos au compte-gouttes qu’elles délivrent.

Arrêtez de culpabiliser

Non, vous n’êtes absolument pas obligé de tout lire, tout savoir, tout le temps. La preuve? L’infobésité est ultra mauvaise pour votre santé, comme l’atteste une étude parue dans la revue PNAS en 2013. Celle-ci a démontré que «regarder au moins six heures par jour les informations sur l’attentat du marathon de Boston créait un stress plus aigu encore que celui engendré par le fait d’avoir participé à l’événement ou d’avoir été à proximité». Ne vous rendez donc pas malade et si jamais vous loupez une info sur les dix autres, ce n’est pas grave, au contraire!

Désactivez ou modifiez vos notifications

En plus de mettre votre smartphone en silencieux pour éviter de sauter au plafond au moindre petit «ding» sonore, sachez que vous pouvez parfaitement réduire la taille de vos notifications (plutôt de les voir apparaître en plein écran). Et si ce n’est pas suffisant, n’hésitez pas à désactiver les notifications de manière à regagner le pouvoir sur ce que vous consommez comme information. Au lieu d’être assailli de toute part sans que vous n’ayez rien demandé, reprenez le contrôle sur ce que vous avez envie de savoir et surtout: au moment où vous le désirez.

Limitez votre temps d’écran

Une fois commencé, vous pouvez facilement passer des heures à scroller sur votre téléphone, surtout avant de dormir? Peut-être serait-ce intéressant de vous obliger à limiter votre temps d’écran. Vous pouvez réduire en particulier les applications qui vous happent le plus dans une spirale infernale d’informations, comme TikTok ou Instagram par exemple.

Parlez-en à des professionnels

Si malgré tout ça, l’angoisse persiste, n’hésitez pas à vous confier à votre médecin ou à un psychologue. Ceux-ci seront capables de vous écouter et de vous prêter main-forte grâce à leur expertise si votre stress prend le dessus sur tout le reste et vous empêche de vivre sereinement.