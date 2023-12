Est-ce que manger au restaurant est devenu un luxe ?

Une augmentation des prix nécessaires

« La pandémie a beaucoup modifié les habitudes, et ça met beaucoup de temps à reprendre", a expliquéHubert de Bellefroid, vice-président de la Fondation Horeca à Moustique. "La clientèle peine à revenir. On est obligés d'augmenter nos prix, sinon nos marges sont négatives . Beaucoup de sociétés qui avaient déjà été malmenées par les différentes crises se retrouvent à risque, voire vont couler. C'est pour cette raison qu'on voit une recrudescence des faillites dans le secteur", achève-t-il.

Un prix «juste»

Que faut-il faire alors ?

Pour le vice-président de la Fondation Horeca : "Il faut baisser les charges des employeurs, que le brut des heures supplémentaires soit égal au net. On est face à une pénurie de main d'œuvre, et même si un employé veut faire 55 h par semaine, il est tout à fait impayable." Ce n’est pas tout : "À la sortie du Covid, la TVA a été baissée à 6%. Même si c'est une mesure temporaire qu'on sait pas viable sur le long terme, ça a vraiment été un bol d'oxygène pour le secteur. Seulement aujourd'hui, on est de retour à un modèle qui taxe à 21% les boissons, et 12% l'alimentaire. Il faut développer un aménagement logique, qu'une boisson de luxe comme le champagne soit taxée à 21, d'accord, mais de l'eau ? Cela doit changer, surtout quand on sait que les grandes surfaces peuvent acheter de l'eau à 6%."