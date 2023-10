Pourquoi il y a encore tant de moustiques cet automne?

Une prolifération de moustique en octobre

Une aubaine pour les moustiques

Pour trouver une explication à ce phénomène, il suffit de remonter quelques semaines en arrière. Le mois de septembre 2023 a battu tous l es records en matière de chaleur et s’est distingué par des températures particulièrement clémentes. La semaine dernière encore, le mercure dépassait les 20ºC chez nous. Une aubaine pour les moustiques. Et les petites bêtes qui sont actuellement dans vos maisons et qui cherchent à vous piquer, ce sont des moustiques femelles . En effet, elles ont besoin de sang pour pondre leurs œufs. «Plus la température est importante, plus la vitesse de développement des larves sera importante. Avec ce temps quasi estival, on est face à des conditions optimales pour la prolifération des moustiques», explique à TF1 Christophe Paupy, entomologiste et directeur de recherche à l’IRD.

Une bonne et une mauvaise nouvelle

Il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. Cette semaine, les nuits seront fraîches et en journée, les températures dépasseront rarement les 15ºC. Or, quand il fait moins de 15 degrés, les moustiques disparaissent. La mauvaise nouvelle, c’est qu’avec le climat de plus en plus chaud, la période d’activité des moustiques a tendance à s’étendre. TF1 explique que la période d’activité des moustiques est passée de mai à octobre à avril jusqu’à fin novembre, particulièrement dans le sud de la France. Dans les années à venir, il faudra donc s’habituer à vivre avec les moustiques sur des périodes toujours plus longues. Et c’est sans compter sur le moustique tigre qui commence à arriver dans nos contrées et qui serait capable de survivre aux hivers belges…