Quel est le piment le plus fort au monde ? «Cela faisait horriblement mal»

Pepper X, le piment le plus piquant au monde

À titre de comparaison, le piment mexicain «jalapeño» oscille entre 3.000 et 8.000 SHU. Selon la croyance populaire, ce seraient les graines du piment qui le rendraient piquant. Ce n’est cependant pas le cas: il s’agit en réalité de la capsaïcine, qui se trouve sur le placenta (la partie blanchâtre et spongieuse à laquelle sont attachées les graines). Avec ses nombreuses courbes et arêtes extérieures, le Pepper X offre à l’intérieur plus d’espace au placenta pour se développer.