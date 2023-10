Six choses à savoir sur le Hamas

Depuis l’attaque lancée par le Hamas le week-end dernier, le groupe palestinien se retrouve absolument partout sur les réseaux sociaux et dans les médias. Mais qui est-il exactement? Comment a-t-il été créé et quel est son but? Metro vous explique.

1.

Comment est apparu le Hamas?

Hamas est l’acronyme arabe du Mouvement de la Résistance Islamique. Il a été fondé en 1987 par le chef religieux Ahmed Yassin, durant l’escalade du conflit israélo-palestinien. Le Hamas est apparu pour s’opposer à l’Organisation de libération de la Palestine (l’OLP, le groupe socialiste et nationaliste dirigé par Yasser Arafat) qui était «jusqu’alors l’autorité légitime parmi les Palestiniens» précise The Conversation. En effet, les fondateurs du Hamas considéraient que l’OLP ne «parvenait pas à défendre de manière appropriée les intérêts du peuple palestinien».Yehia Sinwar, à Gaza, et Ismail Haniyeh, qui vit en exil, sont les dirigeants actuels du Hamas.

2.

Comment a-t-il pris le pouvoir?

C’est en 2006 que le Hamas a remporté la majorité des sièges au parlement de l’Autorité palestinienne et qu’a formé un gouvernement. Le groupe a en fait réussi à remporter des voix en grande partie à cause de son rejet du Fatah (le parti politique nationaliste palestinien) en place, que de nombreux électeurs trouvaient corrompu et n’ayant apporté que peu de résultats aux Palestiniens à travers ses négociations avec Israël. Cependant, le Fatah et ses soutiens occidentaux ont catégoriquement refusé de laisser le pouvoir aux mains du Hamas et ils l'ont alors chassé en Cisjordanie. «À Gaza, le Hamas a mis en déroute les milices du Fatah en une semaine de combats, entraînant un schisme politique entre les deux territoires palestiniens», raconte le CFR. Les Palestiniens n’ont ainsi pas voté pour une législature depuis 2006, ni pour un président depuis 2008.

3.

Quelle est son idéologie?

Le Hamas combine le nationalisme et l’islamisme politique des Frères musulmans en Égypte. Comme l’explique The Conversation, sur le plan religieux, ils sont salafistes, ce qui signifie qu’ils adhèrent à une interprétation stricte de l’Islam et c’est pourquoi ils recherchent un État palestinien régi par la charia islamique.

4.

Quel est le but du Hamas?

Ce que le Hamas recherche par-dessus tout c’est la création d’un État palestinien. Cet État devrait s’étendre de la Cisjordanie, à Gaza et à l’espace qui est actuellement occupé par l’État d’Israël. Pour mener à bien leur projet, le groupe est responsable de très nombreux attentats suicides et autres attaques meurtrières contre des civils et des soldats israéliens. Il a également établi un réseau de tunnels allant de Gaza à l’Égypte pour faire entrer clandestinement des armes, ainsi que des tunnels d’attaque creusés jusqu’en Israël.

5.

Comment fonctionne-t-il?

L’approche adoptée par le Hamas pour atteindre ses objectifs politiques combine la mobilisation sociale, l’organisation et la négociation politiques et le recours à la violence. «Le Hamas est donc généralement considéré comme un groupe djihadiste dans la mesure où il n’exclut pas la violence comme stratégie politique pour atteindre ses objectifs» souligne The Conversation. Le Département d’État américain a désigné le Hamas comme organisation terroriste en 1997 (tout comme l’Union européenne et d’autres pays occidentaux).

6.

Qui soutient le Hamas?

Comme le précise le CFR, en tant qu’entité terroriste désignée, le Hamas est privé de l’aide officielle que les États-Unis et l’Union européenne fournissent à l’OLP en Cisjordanie. Mais le groupe a réussi à obtenir du soutien ailleurs, notamment auprès du Qatar qui est son principal allié. L’émir qatari Cheik Hamad bin Khalifa al-Thani a transféré près de 1,5 milliard d’euros (1,8 milliard de dollars) au Hamas. Le groupe est également soutenu par la Turquie. L’organisation s’est également rapprochée de l’Iran et de ses alliés. Enfin, le Hamas est aussi soutenu par une série d’initiatives et de fondations non étatiques, dont certaines sont basées en Allemagne.