Supermarchés: les produits blancs sont-ils d’aussi bonne qualité que les produits de marque?

Pour répondre à cette question, il suffit de se tourner vers les résultats de l’enquête menée par Test Achats , l’organisation de consommateurs belge. Celle-ci a révélé avoir mené 92 tests sur 1534 produits différents, allant de l’alimentaire aux produits d’hygiène et d’entretien. Les résultats parlent d’eux-mêmes.

Une qualité semblable voire supérieure

«Nos analyses menées ces cinq dernières années montrent qu’il est possible de faire des économies en supermarché sans faire de compromis sur la qualité, ce qui est une excellente nouvelle», a affirmé Julie Frère, porte-parole de Test Achats, dans un communiqué de presse.

Comment cela se fait-il que les produits blancs soient aussi bon marché alors?

On peut en effet se demander, maintenant que l’on sait que les produits de grandes marques et celles des distributeurs sont dotés de la même qualité (voir plus encore), comment Aldi, Delhaize ou encore Carrefour parviennent à proposer des prix parfois jusqu’à 51% moins cher que leurs concurrents. La raison principale? Le marketing!