Un virus inconnu, donnant les mêmes symptômes que la malaria, commence à circuler

Cette mystérieuse maladie a été observée pour la première fois en 2019 chez un jeune homme de 20 ans, au Pérou. Après avoir souffert de fièvre, de frissons, de maux de tête et de douleurs musculaires pendant deux jours, il a décidé de se rendre à l’hôpital De La Merced, dans la province de Chanchamayo.

Un agent pathogène inconnu

Les médecins ont été surpris par cette maladie et n’ont pas réussi à poser un diagnostic. Les recherches menées en laboratoire ont, en effet, révélé un agent pathogène jusqu’alors inconnu. Ce nouveau virus a été classé parmi les phlébovirus, qui provoquent la malaria ou la fièvre de la Vallée du Rift.

Ce type de virus se propage généralement par des piqûres de moustiques, de phlébotomes ou de tiques. Seuls trois types de phlébovirus ont jusqu’à présent été détectés au Pérou: le virus Echarate (ECHV), le virus Maldonado et le virus Candiru.

Faut-il s’inquiéter?

Un article paru dans la revue Emerging Infectious Diseases met en garde contre ce nouveau virus, rapporte Metro UK. Le virus circule probablement déjà dans les jungles du Pérou et la vigilance est de mise, indique les auteurs de l’article. La maladie ressemble à d’autres maladies tropicales et pourrait donc être difficile à identifier. «Par conséquent, une surveillance continue de la santé publique, y compris la caractérisation du génome comme outil complémentaire, est essentielle pour identifier les virus nouveaux et émergents d’importance clinique dans les Amériques», rapportent encore les auteurs de l’article.