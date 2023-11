Voici comment le business des calendriers de l’Avent a pris une telle ampleur

Nous sommes presque en décembre et qui dit décembre dit… calendriers de l’Avent. Calendriers remplis de produits de beauté, de chocolats ou même de bières, il y en a aujourd’hui pour tous les goûts et tous les budgets. Mais comment expliquer ce succès et cette diversité ?

S’il y a quelques années encore, les calendriers de l’Avent étaient généralement remplis de friandises et réservés aux enfants, le marché a bien évolué. Il est aujourd’hui possible d’acheter des calendriers où bougies, produits de beauté, thé ou même sextoys remplacent les habituels chocolats. Ces calendriers visent de plus en plus les adultes et n’hésitent pas à afficher des prix parfois exorbitants. Mais comment expliquer que ce business ait connu une telle expansion ?

Plus souvent chez soi

Si on est tenté de débourser des grosses sommes pour un calendrier de l’Avent (celui d’Yves Saint-Laurent coûte presque 500€ par exemple), ce n’est pas simplement car nous sommes accrocs à ces packs cadeaux. Comme l’explique Marguerite Le Rolland, responsable l’expert d’études de marché Euromonitor, le contexte actuel favorise ce genre d’achat. En effet, les changements d’habitude apportés par le Covid, le télétravail par exemple, ont poussé les consommateurs à faire de leur habitation un endroit agréable. C’est pourquoi les calendriers avec des objets pour la maison et de bien-être connaissent un succès insoupçonné ces dernières années. Les marques ont en effet surfé sur la vague en créant des collections de versions miniatures de leurs produits, ces dernières étant plus abordables et permettent aux consommateurs de tout tester.

Prolonger l’expérience et créer un rythme

Si on retrouve des calendriers de l’Avent partout dès le mois d’octobre parfois, c’est aussi lié à une volonté des consommateurs de ralentir leur rythme de vie. On prolonge en effet l’expérience du cadeau sur tout un mois. «Le calendrier permet aussi de mettre en place un rituel. C’est précieux car cela donne un rythme et les enfants aiment particulièrement cela. C’est aussi une occasion de se retrouver ensemble, en famille, pour ouvrir la case du jour», explique Camille Rochet, psychologue, auprès du HuffPost.

Un shot de dopamine journalier

Sans oublier qu’ouvrir une case par jour provoque un petit shot quotidien de dopamine auquel nous devenons très vite accros. On sort ainsi du schéma classique où l’on va recevoir un gros cadeau à Noël, qui va procurer une grosse satisfaction immédiate, mais fugace. Avec un calendrier de l’avent, on a l’impression de recevoir un cadeau chaque jour. Le plaisir est prolongé. Des mécanismes sociaux que les marques connaissent bien et sur lesquels elles jouent pour nous faire acheter !

