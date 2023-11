Voici les calendriers de l’Avent beauté les plus rentables, d’après une étude

C’est tout simplement la folie! Chaque année à la même période, petits et grands comparent l’offre gargantuesque des calendriers de l’Avent pour dénicher celui qui leur permettra de patienter jusqu’au 25 décembre. Chocolats, jouets, boissons, sextoys, décoration, papeterie… Mais celles remplies de produits de beauté demeurent les plus populaires, comme le révèle une étude qui s’est attachée à les classer en fonction de leur rapport qualité-prix.

Plus les années passent, plus l’offre se diversifie. Et pour cause, la demande est toujours au rendez-vous. Au point que les marques, tous secteurs confondus, rivalisent d’inventivité pour proposer des calendriers de l’Avent tous plus originaux, engagés, ou luxueux les uns que les autres, débordant de surprises à découvrir tout au long du mois de décembre. Voilà plus d’une décennie que les calendriers de l’Avent ne sont plus l’apanage des enfants, et qu’ils se sont même mués en des outils marketing superpuissants, permettant en prime aux marques de faire découvrir à de potentiels nouveaux clients un large éventail de produits.

A ce petit jeu, ce sont les marques de cosmétiques qui semblent se distinguer. Et face à l’engouement des consommateurs, certaines ne proposent d’ailleurs plus un mais plusieurs calendriers de l’Avent chaque année pour faire face à une demande en constante augmentation. La plateforme de codes promo Savoo a analysé le volume de recherche Google pour différents types de calendriers de l’Avent, et les box beauté se révèlent – de loin – les plus populaires en France avec pas moins de 22.200 recherches mensuelles moyennes. Aussi surprenant que cela puisse paraître, elles se placent devant les calendriers de l’Avent bijoux (18.100), chocolat (14.800), bière (12.100), bougie (6.600), fromage (6.600), thé (5.400), érotique (5.400), vin (2.900) et… jouet (1.900). Il ne s’agit ici que d’un classement basé sur l’intérêt de recherche, et non les achats, mais qui donne malgré tout une indication sur les produits les plus plébiscités.

Quel est le meilleur rapport qualité-prix?

La plateforme Savoo ne s’est pas arrêtée là, puisqu’elle s’est également intéressée aux calendriers de l’Avent beauté les plus rentables – autrement dit ceux qui permettent aux consommateurs de faire le plus d’économies par rapport à la valeur réelle des produits. Pour cela, des experts ont pris en compte le prix de chaque calendrier, puis le prix moyen de chaque produit acheté avec le calendrier et séparément, et le montant des économies réalisées, puis ont établi une note sur 10 pour réaliser un classement. Et c’est le calendrier de l’Avent Space NK qui prend la tête avec pas moins de 830 euros d’économies potentielles, d’après ce calcul, pour l’achat de la boîte comprenant 33 produits de différentes marques de cosmétiques. Le calendrier a tout de même un coût, à savoir 270 euros, qui n’est pas accessible à toutes les bourses, mais son contenu vaudrait 1.100 euros au total, se présentant comme le meilleur investissement.

Le calendrier Cult Beauty prend la deuxième place avec un coût de 275 euros pour une valeur réelle de 1.100 euros, soit 825 euros d’économies pour celui ou celle qui l’achète. On y retrouve là encore parmi les marques de cosmétiques les plus prisées, dont Dr. Barbara Sturm, Augustinus Bader, ou Olaplex. Plus accessible, le calendrier Glossybox s’installe sur la troisième marche du podium avec un coût de 80 euros pour une valeur réelle de 663 euros, devant Lookfantastic (115 euros à l’achat pour 625 euros de produits), Marionnaud (74,99 euros pour 343 euros), Sephora (149,90 euros pour 420 euros), My Little Box (99 euros pour 450 euros), ou encore Blissim (69 euros pour 300 euros).