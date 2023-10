Découvrez les calendriers de l’Avent érotiques de Womanizer et de Dorcel pour un Noël sensuel

La fin de l’année, c’est aussi le moment de se faire plaisir, dans tous les sens du terme. Cela peut par exemple passer par l’achat d’un calendrier de l’Avent. Mais oubliez, les petites cases à ouvrir chaque jour avec un petit morceau de chocolat à l’intérieur. Depuis quelques années, il existe des calendriers de l’Avent de toutes sortes. Certains sont même réservés aux adultes…

Les calendriers de l’avent Womanizer

Ces derniers jours, plusieurs marques ont sorti des versions coquines et érotiques du calendrier de l’Avent. Commercialisé au prix de 180 €, le calendrier de l’Avent Lovehoney x Womanizer propose 24 surprises à découvrir en solo ou en couple. L’occasion de tester de nouvelles sensations, de nouveaux jouets, accessoires, cosmétiques érotiques et de nouveau scénarios. Au total, il y en a pour 480 € de gadgets et de jouets sexuels. Il est disponible en Belgique dans les boutiques Babylon Loveshop. La boutique espaceplaisir.fr a également sorti un calendrier de l’avent en collaboration avec Womanizer. Il est disponible au prix de 149 €.

Un peu moins cher (129 €), le calendrier de l’Avent pour adulte, version érotique Naughty and Nice 2023, propose huit sextoys et cinq bondage toys, cinq produits de soin, trois cosmétiques érotiques et trois accessoires uniques.

Un magnifique coffret pour le calendrier Dorcel

Même le géant du porno Dorcel y va de son calendrier de l’Avent érotique. Proposé en édition limitée au prix de 229 €, il se compose de neuf sextoys, cinq produits bien-être et lubrifiants, trois accessoires BDSM, sept jeux et accessoires, toujours en full size, d’une valeur totale de 627€. Le tout emballé dans un luxueux et magnifique écrin inédit signé par l’artiste Madame. Bref, il y a de quoi faire plaisir et se faire plaisir !

