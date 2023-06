Ces aliments vont vous faire mal dormir, c’est désormais prouvé

L’étude a analysé le sommeil de 15 jeunes hommes en bonne santé dormant entre 7 et 9 heures par nuit. Tout au long de la semaine, ils ont consommé de manière aléatoire de la junk food, riche en sucres et en gras certains jours et des plats équilibrés les autres, chacun des menus contenant le même nombre de calories. Chaque nuit, les chercheurs ont analysé leur activité cérébrale. Et le constat est sans appel: la quantité d’activité cérébrale à ondes lentes dans le cerveau de ceux qui avaient consommé de la malbouffe était moindre que dans celui de ceux qui avaient mangé un plat équilibré.