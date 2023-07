C’est jeudredi! Découvrez l’étonnant cocktail saveur pizza de Mamma Roma

Un cocktail goût pizza? Quelle drôle d’idée! En tout cas Mamma Roma a relevé ce défi des moins surprenant en développant un cocktail à base de gin et de pizza: le Mamma Roma Basil Smash .

La recette

Commencez par écraser les feuilles de basilic dans un shaker. Ajoutez ensuite le gin Mamma Roma pizza et le sucre de canne. Mélagez ensuite le jus de citron vert aux feuilles. Remplissez votre verre de glaçons et répartissez le Basil Smash dans les verres. En guise de décoration, terminez par une feuille de basilic et une tranche de citron vert.