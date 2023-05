Commencer sa journée par un café: voici pourquoi c’est une mauvaise habitude!

Une mauvaise habitude

La diététicienne Abigail Hueber est loin d’être la première à le dire. Elle ne sera probablement pas non plus la dernière. Elle vient cependant de rappeler les méfaits de boire un café au réveil au site Well and Good. «Commencer la journée en buvant une tasse de café, alors que nous sommes à jeun, libère de manière excessive du cortisol, c’est-à-dire l’hormone du stress. Cela peut avoir un impact sur notre intestin, nos hormones, les glandes surrénales, mais aussi notre niveau d’énergie», rappelle-t-elle.

La solution? Un verre d’eau avant!

Alors faut-il vraiment faire une croix sur la tasse de café au réveil? Que les buveurs et les buveuses de café se rassurent: la réponse est non! Par contre, pour que ce café soit mieux assimilé par le corps, ils devraient ajouter une petite étape à leur routine matinale. Et bonne nouvelle, c’est très simple! Il suffit de d’abord boire un verre d’eau au réveil pour réhydrater son corps et ensuite de passer au café. Ce verre d’eau permet non seulement de nous réhydrater et de rééquilibrer notre organisme après une nuit de sommeil, mais en plus, il permettrait de prolonger l’effet boostant du café que vous allez ensuite boire!