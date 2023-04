Connaissez-vous ce fruit qui aide à s’endormir plus facilement?

Il n’est pas toujours facile de s’endormir surtout lorsqu’on a les idées qui cogitent. On recherche, parfois en vain, des techniques pour s’endormir plus rapidement. Et si on vous disait que ce fruit vous permettait de rejoindre les bras de Morphée en un claquement de doigt?

Il existe toutes sortes de techniques pour apaiser notre corps et notre esprit avant de se mettre au lit. Boire une tisane, faire du yoga, lire un livre… Dans cet article: « Voici pourquoi il faut éviter de manger tard le soir », on vous expliquait que manger trop de sucreries avant de s’endormir était une mauvaise idée. Car il a été démontré que les graisses et le sucre ont un impact direct sur nos ondes cérébrales. Ce faisant, on est plus propices à faire des cauchemars.

Alors si vous avez un petit creux avant de rejoindre les bras de Morphée, on vous conseille le jujube.

Qu’est-ce que c’est?

Le jujube est un fruit faisant partie de la famille des dupes. Il est aussi appelé « datte rouge chinoise » et est utilisé dans la médecine traditionnelle chinoise. Issu du jujubier, ce fruit a le goût de la pomme lorsqu’il est vert et jeune. Une fois mûr, sa couleur devient violet noir et goutte la datte, d’où son surnom de datte chinoise. Sa chair un peu gélatineuse est farineuse, fade, légèrement sucrée.

Quels effets?

Ce fruit est un véritable calmant naturel car il contient des saponines et des flavonoïdes qui éliminent le stress et favorisent la relaxation. Étant apaisé, il va sans dire que le jujube joue sur la qualité et la durée de votre sommeil. C’est d’ailleurs ce qu’a démontré un essai clinique réalisé en 2020 : le jujube peut avoir un effet efficace pour ceux et celles qui souffrent d’insomnies liées au stress et à l’anxiété.

De plus, grâce à sa teneur élevée en vitamine C, le jujube est un excellent antioxydant. Il contient également une bonne quantité de calcium, de phosphore, de fer et de vitamine A. Néanmoins ce fruit est assez calorique : 100 calories pour 35 grammes séchés ou 55 calories pour 70 grammes soit 5 jujubes en moyenne. Il ne faut donc pas en abuser.

