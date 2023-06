Faut-il vraiment éviter de manger des crudités le soir si on veut bien dormir ?

Avec le retour des beaux jours, les crudités font leur grand retour lors des repas. Car après tout quoi, quoi de mieux qu’une délicieuse salade pour se rafraîchir sur le temps de midi ou d’un plat de carottes râpées pour accompagner votre barbecue le soir?

Mais faire le plein de crudités est-ce vraiment une bonne chose? Combien de fois n’a-t-on pas entendu dire qu’il ne fallait pas trop en manger, spécialement le soir, au risque d’avoir du mal à digérer et de ne pas bien dormir? Alors, fake news ou info avérée, nous faisons le point.

Tout d’abord, sachez que les crudités présentent un très grand intérêt d’un point de vue nutritionnel. «Elles sont riches en eau, vitamines et minéraux, et en fibres, essentielles à la régulation du transit intestinal. Mais il est vrai que les fibres des légumes crus sont plus dures à digérer, elles risquent davantage de fermenter dans le côlon, et ainsi de générer gaz, ballonnements et inconfort en fin de journée», explique Raphaël Gruman, nutritionniste au site 20 minutes.

Ce qu’il faut savoir, c’est que le soir votre système digestif pourrait être plus «paresseux», car il aura déjà bien travaillé toute la journée pour assimiler les précédents repas. Il n’est donc pas impossible que vous ayez l’impression d’avoir le ventre un peu plus gonflé en fin de journée, d’autant plus si vous êtes sensible de ce côté. En d’autres termes, consommer des crudités le soir pourrait être une mauvaise idée, puisque vous pourriez ne pas être dans les meilleures conditions pour obtenir un sommeil réparateur.

Nos astuces

Mais alors, est-ce que cela veut dire que nous devons les bannir de nos repas le soir? Pas du tout, si on en croit l’expert Raphaël Gruman, qui insiste sur l’importance d’apprendre à bien comprendre son organisme. Si vous savez que vous avez du mal à digérer certains aliments, comme le gluten, évitez alors de préparer une salade de pâte aux légumes le soir. Le mieux est de contourner le piège, en mangeant froid des légumes cuits. De cette manière, la cuisson aura adouci l’apport en fibre, et vous pourrez vous régaler d’un plat frais en diminuant les risques de ballonnement. «On peut aussi consommer les légumes en soupe froide, en gaspacho par exemple: le fait de les broyer aidera à casser les fibres. En revanche, on évitera ce qui est pimenté: cela peut créer une irritation au niveau de l’intestin. Et tout ce qui est ail, oignon et échalote crus, qui fermentent dans les intestins et augmentent les ballonnements», poursuit le nutritionniste.

À lire aussi Les nuggets sont-ils réellement fabriqués avec des poussins broyés ?

Autre petite astuce, pensez à éplucher certains de vos légumes pour qu’ils soient plus faciles à digérer. C’est notamment le cas pour les poivrons, les concombres ou les tomates. Essayez également de mastiquer assez longtemps vos crudités pour bien casser leur apport en fibre. Enfin, si même avec toutes ces précautions vous souffrez tout de même de maux ventre, cela signifie qu’une petite cure de probiotique s’impose. Une manière de renforcer votre système digestif.