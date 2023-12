McDo change la recette de son Big Mac, mais pas vraiment pour la première fois

Un bun plus épais qui garde davantage la garniture au chaud, plus de sauce Big Mac et des steaks plus juteux... Il aura fallu sept années de recherches à McDonald's pour apporter diverses modifications à son burger le plus emblématique. En 2018 déjà, l'entreprise de Chicago avait apporté du changement en abandonnant le boeuf congelé.

Dans l'univers de la restauration rapide, c'est une petite bombe que le Wall Street Journal a lâchée il y a quelques jours. Le Big Mac, le burger iconique de McDonald's, va changer de recette. Ce qui peut sembler tout à fait anodin ne l'est pas tant que ça. Car, en réalité, il s'agit du hamburger le plus vendu dans le monde. Par ailleurs, il a été lancé le 22 août 1967, ce qui fait de la composition un burger historique, pionnier dans l'histoire de la restauration rapide. Et n'oublions pas non plus la présence de cette fameuse sauce Big Mac qui a longtemps entretenu le secret autour de sa composition. Au printemps dernier, l'annonce de la vente de son célèbre assaisonnement avait fait de nombreux heureux, autant qu'en 2020 quand McDonald's les avait fait saliver avec une commercialisation en pot individuel en édition limitée. Voilà autant de raisons pour qu'un empilage de steak, de laitue, de cornichons et de fromage fasse les gros titres dans l'un des journaux américains les plus sérieux.

Une cinquante de modifications

Signataire de cette recette connue dans le monde entier, McDonald's a donc apporté cinquante modifications qui ont été le résultat de sept années de recherches. Cette décision intervient bien sûr dans un contexte très concurrentiel pour le géant de la restauration rapide. Rien qu'en France, où 1,7 milliard de hamburgers ont été engloutis en 2022 selon le cabinet de conseil Gira, il faut imaginer que les fast-foods représentent 63% des parts de marché de la restauration. Entre le retour de Burger King, l'arrivée de Five Guys ou encore Popeyes, et même Wendy's (dont la date d'ouverture du premier restaurant français est encore attendue), l'enseigne au grand M n'a donc pas d'autres choix que de se faire remarquer.

Plus de sauce et un pain plus épais!

Testée en Australie, où les ventes du Big Mac ont gonflé de 16,7% au dernier trimestre, la nouvelle recette intègre surtout une nouvelle manière de faire en cuisine, avec notamment une cuisson des steaks en plus petite quantité. Les salariés jetteront ainsi sur la plaque chauffante non plus huit steaks, mais six pour garantir davantage d'uniformité dans la cuisson. Aussi, McDonald's a revu la recette des buns pour que la garniture soit gardée au chaud plus longtemps. Ceux-ci seront ainsi plus épais. Par-dessus, les graines de sésame seront dispersées de façon aléatoire. Et bien sûr, la sauce Big Mac a aussi fait l'objet d'une réflexion : la quantité ne sera plus de 9 grammes, mais de 14 ! Tout un programme.

À lire aussi Il mange au McDo pendant 100 jours et perd plus de 25 kg (vidéo)

Bientôt en Belgique ?

Reste à savoir quand cette nouvelle version du Big Mac pourra être dégustée en Belgique. Rien n'est dit pour le moment au sujet d'un lancement dans les restaurants belges. Les changements concernent les points de vente américains.

À lire aussi Pourquoi McDo change la recette de ses burgers?

Rappelons tout de même que McDonald's tient régulièrement en haleine ses fans en annonçant des modifications dans sa recette de burger iconique. Pas plus tard qu'en avril dernier, l'enseigne américaine avait fait une annonce officielle. "Nous avons constaté que de petits changements, comme peaufiner notre processus pour obtenir un fromage plus chaud et plus fondant et ajuster nos réglages de gril pour une meilleure saisie, ajoutaient une grande différence pour rendre nos hamburgers plus savoureux que jamais", avait indiqué Chad Schafer, le directeur principal de l'innovation culinaire, pour expliquer les motivations qui ont poussé McDo à opter pour ces changements. Et ce n'est pas tout. En 2018, l'entreprise de Chicago avait aussi décidé d'abandonner le boeuf congelé pour préférer servir de la viande fraîche.

À lire aussi Voici à quoi pourrait ressembler le nouveau logo de McDonald’s