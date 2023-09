Qui saura manger le burger de l’impossible de 3,75 kg chez Jannine?

Le burger de l’impossible

Tout en bas de la carte, il y a «L’impossible». Ce burger se décline en plusieurs versions. Si la personne qui le commande en version 1,45 kg (40€) le finit avec tous les accompagnements, elle ne devra pas le payer. Mais celui qui cartonne sur les réseaux sociaux, c’est le Burger de l’impossible en version 3,750 kg. Sur Facebook et Instagram, Chez Janine présente les nouveaux challengers qui tentent d’en venir à bout (souvent sans succès).

Doggy bag pour les perdants!

Si vous avez une grande faim et que vous êtes de passage à Huy, vous savez ce qu’il vous reste à faire. Et rassurez-vous, pas de gaspillage chez Jannine, si vous n’arrivez pas à finir le burger de l’impossible (et ce sera probablement le cas), vous repartirez avec votre doggy bag. Bon appétit!