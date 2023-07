Voici ce qu’il faut manger pour bronzer plus vite

1.La carotte

2.La patate douce

Même chose pour le légume sucré! En plus d’être délicieuse, la patate douce est riche en bêta-carotène et accélérera donc l’apparitionton bronzage.

3.L’abricot

4.La pastèque

En plus detetenir hydraté grâce à sa haute teneur en eau, le fruit typique de l’été prépare ta peau au soleil grâce aux caroténoïdes qu’il contient. La pastèque est aussi riche en vitamines B qui permettent de booster le bronzage. Que demander de plus?

5.L’œuf

Le jaune d’œuf est riche en vitamine B6 et oméga-3 et 6. En manger permet à ta peau de rester hydratée et l’aide à bronzer plus facilement. À toi les petits œufs brouillés au petit-déjeuner!