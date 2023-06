Voici comment réaliser un café glacé parfait

Tu as besoin de ton café en début d’après-midi ? Que la chaleur ne te retienne plus d’en boire, voici comment réalisé un café glacé parfait !

Des glaçons de café

Si tu as déjà essayé de faire du café froid, tu t’y es certainement pris comme ça: tu as rajouté simplement quelques glaçons et du lait dans ton café chaud. Il ne s’agit pourtant pas de la meilleure recette, le café étant souvent fort dilué et seulement tiède. Une astuce partagée sur TikTok permet d’obtenir un café glacé excellent en quelques secondes. Comment faire ? Au lieu d’opter pour des glaçons d’eau, fais des glaçons à partir de... café .

La recette parfaite

Pour obtenir ce café glacé, rien de plus simple. Prépare du café et laisse le refroidir. Verse ensuite le tout dans un bac à glaçons, direction le congélateur pendant quelques heures. Dès que tu as envie d’un café, dispose quelques glaçons dans un verre, ajoute le lait de ton choix, des toppings si tu as envie et voilà ton café glacé prêt à être dégusté ! Tu peux ainsi te faire un café quand tu veux et en quelques secondes.