Voici les 5 fruits les moins caloriques à déguster l’été

Fraises, melons, pastèques… les fruits d’été font leur grand retour. Mais sais-tu lesquels contiennent le plus d’eau et le moins de calories ?

On chill

Si tu raffoles de fruits, l’été est très certainement une de tes saisons favorites. Entre fraises, groseilles, melons et framboises, il y a de quoi se faire plaisir. Si tu veux opter pour des fruits un peu plus light, voici le top 5 des fruits riches en eau et pauvres en calories :

1. La pastèque

Composée à 92% d’eau, la pastèque est le fruit le moins calorique. Elle ne contient que 30 kcal/100 g et est riche en cuivre, magnésium, vitamines A, B5 et B6 et lycopène. Autant dire que tu peux en manger sans limite!

2. La fraise

Avec 33 kcal/100 g à peine, la fraise est un fruit light par excellence. Avec son goût sucré dont petits et grands raffolent, elle est riche en antioxydant. De plus, elle est cultivée chez nous ! Que de bonnes raisons d’en manger cet été.

3. La groseille

Presque aussi célèbre que la fraise, la groseille est aussi à manger sans modération. Avec seulement 33 kcal/100 g, elle est l’un des fruits les plus faibles en calories. Riche en eau, en acides organiques et en vitamines C, la groseille est un indispensable des salades de fruits.

4. La framboise

Riche en vitamine C, la framboise est aussi très peu énergétique (35 kcal/100 g). Et tout le monde en raffole ! Elle possède des pouvoirs antioxydants très forts. À consommer de préférence fraîche (et non congelée) pour en conserver tous les bienfaits.

5. Le melon

Fruit populaire des pique-niques d’été, le melon est composé à 90% d’eau. Très rafraîchissant, il ne compte que 35 kcal/100 g et est riche en bêta-carotène. Tu peux en manger à souhait!